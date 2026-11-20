Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате атаки поврежден служебный автомобиль спасателей.

К счастью, личный состав подразделения не пострадал.

Напомним, в ночь на 20 ноября армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА врага на 23 локациях.