Фото: Telegram/Кушугумская община

С 16 ноября в поселке Балабино Запорожской области началась обязательная эвакуация семей с детьми. Такое решение приняла Запорожская ОВА из-за ситуации в безопасности в населенном пункте

Об этом сообщили в Кушугумском поселковом совете, передает RegioNews.

К эвакуацие привлечены представители общины, полицейские офицеры и благотворительные организации. Они помогают семьям организованно выехать в более безопасные места.

Эвакуацию проводят индивидуально. Родителям необходимо обратиться к представителям общины, после чего согласовывают дату и время выезда, количество людей и наличие домашних животных.

Семьи сопровождают полицейские совместно с благотворительными организациями. Всех эвакуированных доставляют в транзитный центр в Запорожье.

Напомним, ранее в Краматорске Донецкой области была расширена зона обязательной принудительной эвакуации детей с отдельных территорий города. Решение касается 130 улиц и других объектов.