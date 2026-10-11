На Донеччині розширили примусову евакуацію дітей у Краматорську

Фото ілюстративне: КМДА

У Краматорську Донецької області розширили зону обов’язкової примусової евакуації дітей з окремих територій міста. Рішення стосується 130 вулиць та інших об’єктів. Дітей евакуюватимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає RegioNews .

"Розширюємо зону обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорська. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників", — повідомив Вадим Філашкін.

До евакуаційних заходів залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей.

За словами очільника ОВА, людей супроводжуватимуть на всіх етапах евакуації — від виїзду до приймального пункту й подальшого розміщення у безпечніших регіонах.

Філашкін наголосив, що безпекова ситуація погіршується, тому зволікання з виїздом створює додаткові ризики, особливо для дітей. Він закликав батьків не відкладати евакуацію.

Рішення ухвалили, щоб убезпечити дітей і не допустити нових жертв через російські обстріли.

Нагадаємо, що на Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад.