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22 октября 2026, 21:15

18 тысяч за поездку: на Запорожье военный устроил "пропуск" для уклончан

22 октября 2026, 21:15
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Фото: Национальная полиция
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В Запорожье правоохранители разоблачили канал незаконного пересечения за границу. В частности, "клиентами" дельца были военные, самовольно покинувшие место службы

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

27-летний военный, ранее уже имевший проблемы с законом, организовал незаконную схему. "Клиентов" он искал среди военнослужащих, самовольно покинувших воинские части, а также мужчин призывного возраста, желающих уехать за границу.

Одному из клиентов он объяснял, что его должны доставить в один из населенных пунктов на западе Украины, откуда сообщники должны были переправить "клиента" в Румынию вне официальных пунктов пропуска. За свою "помощь" организатор просил 18 тысяч долларов.

"Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до девяти лет заключения", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.

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пересечение границы уклонение от мобилизации полиция
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