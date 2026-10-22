На Сумщині викрили підпільний продаж алкоголю

Фото: Нацполіція

На Сумщині правоохоронці викрили два підпільні бізнеси з виготовлення та продажу фальсифікованого алкоголю. Під час обшуків вилучили понад 6 тисяч літрів алкогольної продукції загальною вартістю майже 5 млн грн, а також тютюнові вироби й обладнання

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews .

За даними слідства, одна група місцевих жителів організувала виробництво та продаж фальсифікованого бурбону. Для цього учасники навіть придумали власну торговельну марку, однак не зареєстрували її. Серед фігурантів — місцевий підприємець і директор товариства, основним видом діяльності якого є гуртова торгівля напоями.

Іншу схему організував місцевий підприємець, який володіє мережею магазинів.

До незаконного бізнесу він залучив працівників торговельних точок і розподілив між ними обов’язки із замовлення, приймання, фасування та продажу фальсифікованого алкоголю.

Окремі учасники схеми контролювали залишки продукції, вели облік і організовували нові поставки.

Алкоголь доставляли у великих упаковках, зокрема типу Bag-in-Box. Безпосередньо в магазинах його переливали у пластикові пляшки різного об’єму та продавали покупцям, зокрема на розлив.

Загалом правоохоронці вилучили 6070 літрів алкогольної продукції попередньою вартістю понад 4,95 млн грн. Також вилучили тютюнові вироби, 1,9 кг тютюнової сировини, три машинки для набивання сигаретних гільз, тару та інші докази ймовірної незаконної діяльності.

Нагадаємо, що детективи Територіального управління БЕБ у Київській області скерували до суду справу про масштабне виробництво алкогольного сурогату.