Працював таксистом і шпигував для РФ: на Донеччині затримали агента ГРУ

Фото: СБУ

СБУ затримала у Донецькій області агента російської воєнної розвідки (ГРУ). Ним виявився таксист із Краматорська, якого підозрюють у державній зраді

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік збирав розвіддані для підготовки російських ударів по місцях зосередження українських військових і техніки. Крім того, він мав допомогти ворогу скоригувати атаки на ключові електропідстанції, щоб залишити прифронтове місто без електроенергії, опалення та водопостачання.

Як встановило розслідування, підозрюваний використовував власний автомобіль для пересування Краматорськом під виглядом роботи в таксі. Під час поїздок він фіксував розташування об’єктів, які цікавили російську спецслужбу. Також чоловік завуальовано розпитував пасажирів про потрібну інформацію, видаючи себе за прихильника України.

Співробітники СБУ затримали його за місцем проживання, коли він готував до відправлення російській стороні нові координати. Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку та смартфон із доказами ймовірної співпраці з ворогом.

За інформацією СБУ, російська спецслужба завербувала чоловіка через його антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах. Згодом представник російської розвідки запропонував йому долучитися до агентурної мережі.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Рівному студент готував підрив автобуса з військовими. Для виконання завдання агент заклав саморобний вибуховий пристрій під автобус, а навпроти місця паркування встановив замасковану під коробку з-під соку камеру з віддаленим доступом.