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У ніч на 15 жовтня ВМС ЗСУ береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Внаслідок удару уражені шість бомбардувальників Су-34М. Також знищене технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовані повторні детонації та пожежа на території аеродрому. Інформація ще уточнюється.

Літаки Су-34М здатні водночас нести кілька керованих і фугасних бомб та ракет різних типів. Росіяни використовують їх для ударів по позиціях українських військ і прифронтових містах та селах.

Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал ворога та знижує інтенсивність ударів на фронті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських НПЗ після триденної паузи.