На Полтавщині ворожий дрон влучив біля школи: є постраждалий
Вранці 15 жовтня на Полтавщині зафіксовано влучання російського безпілотника неподалік школи
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
Через вибухову хвилю пошкоджено скління вікон у будівлі школи. На щастя, діти та персонал під час атаки перебували в укритті й не постраждали.
Водночас внаслідок ворожого удару є одна травмована людина.
Триває ліквідація наслідків атаки. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, вночі 15 жовтня росіяни атакували безпілотниками два промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах Полтавської області. Зокрема, ворог вдарив по об'єкту газовидобувної інфраструктури.
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