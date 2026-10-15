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Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

Через вибухову хвилю пошкоджено скління вікон у будівлі школи. На щастя, діти та персонал під час атаки перебували в укритті й не постраждали.

Водночас внаслідок ворожого удару є одна травмована людина.

Триває ліквідація наслідків атаки. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, вночі 15 жовтня росіяни атакували безпілотниками два промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах Полтавської області. Зокрема, ворог вдарив по об'єкту газовидобувної інфраструктури.