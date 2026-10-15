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15 жовтня 2026, 10:53

"Зелений щит" проти корупції в лісовій галузі: 23 підозрюваних і 11 затриманих

15 жовтня 2026, 10:53
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань підбило проміжні підсумки спецоперації "Зелений щит", спрямованої на викриття незаконних рубок, розкрадання деревини та корупції у лісовій галузі

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Заходи провели у 12 кримінальних провадженнях. У шести з них про підозру повідомили 23 особам, 11 фігурантів затримали. У межах розслідувань провели 39 обшуків. Ще два розслідування щодо дев’ятьох осіб завершили, одне з них стосується ймовірної організованої групи з восьми учасників.

Серед викритих схем – привласнення коштів за невиконані роботи, продаж деревини за збитковими для держави цінами та незаконне вирубування здорових дерев під виглядом санітарних рубок.

На Черкащині, Кіровоградщині та Вінниччині правоохоронці викрили злочинну організацію, яка отримувала підряди на лісозаготівельні роботи без необхідних працівників і техніки. Загальна сума договорів перевищувала 178 млн грн. Посадовці підписували акти про нібито виконані роботи, після чого кошти переводили в готівку та розподіляли між учасниками. В одному з епізодів привласнили 9,2 млн грн.

На Рівненщині та Волині підозри отримали 12 посадовців філії "Лісів України" та лісових господарств. За даними слідства, вони незаконно продовжували договори з покупцями, дозволяючи й надалі продавати деревину за цінами, невигідними для державного підприємства. Завдані збитки становлять майже 6,9 млн грн.

На Житомирщині через рахунки приватних підприємців провели близько 9 млн грн за роботи, які фактично виконували працівники лісництв або місцеві жителі. Підприємці залишали собі 17% переказаних коштів, а решту знімали готівкою та передавали організаторам схеми.

На Волині лісничого підозрюють в організації незаконного вирубування 162 здорових дубів, сосен і грабів під виглядом санітарних рубок. Збитки перевищують 6,5 млн грн. На Київщині через службову недбалість двох посадовців незаконно зрубали 448 дерев, завдавши державі понад 3,2 млн грн збитків.

На Прикарпатті розслідують незаконні рубки на території заказника "Чорний ліс". За попередніми даними, дозволи видавали без необхідних погоджень, а дерева вирубували на площі 15,4 га. Сума збитків може перевищувати 5 млн грн.

У ДБР зазначають, що спецоперація "Зелений щит" триває.

Як відомо, раніше у справі про незаконне використання понад 220 гектарів державного лісу на Закарпатті підозри отримали шість осіб. Серед них –керівники лісових господарств, колишній голова Воловецької РДА та директор приватної компанії. За даними ДП "Ліси України", вартість цих земель становить близько 2,5 млрд грн.

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