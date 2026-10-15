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15 жовтня 2026, 10:53

У Києві ворожий дрон впав у двір будинків: є постраждалі

15 жовтня 2026, 10:53
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російські війська продовжують атакувати Київ за допомогою безпілотників

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Вранці 15 жовтня у Печерському районі столиці БпЛА впав на відкритій території у дворі житлових будинків.

Внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі пошкоджено фасад, частину покрівлі й вікна у п'ятиповерховому будинку, а також фасади двох сусідніх триповерхових будинків. Крім того, у дворі загорівся припаркований автомобіль.

Відомо про п'ятьох постраждалих. Двох поранених людей медики госпіталізували до лікарні, іншим надали допомогу на місці.

На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня РФ атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 580 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 31 локації.

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