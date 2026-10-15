Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Вранці 15 жовтня у Печерському районі столиці БпЛА впав на відкритій території у дворі житлових будинків.

Внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі пошкоджено фасад, частину покрівлі й вікна у п'ятиповерховому будинку, а також фасади двох сусідніх триповерхових будинків. Крім того, у дворі загорівся припаркований автомобіль.

Відомо про п'ятьох постраждалих. Двох поранених людей медики госпіталізували до лікарні, іншим надали допомогу на місці.

На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня РФ атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 580 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 31 локації.