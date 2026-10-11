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11 жовтня 2026, 18:43

Бійці ГУР влаштували засідку на російський спецназ: одного військового взяли в полон

11 жовтня 2026, 18:43
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Фото ілюстративне: ГУР
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Бійці "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міноборони України заявили про знешкодження двох груп російських спецпризначенців на Запорізькому напрямку. Одного військовослужбовця РФ взяли в полон

Про це повідомило ГУР МО України, передає RegioNews.

За даними розвідки, українські бійці провели спеціальну контрдиверсійну операцію проти військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ.

У ГУР зазначили, що завдяки агентурній роботі, зокрема інформації, отриманій із середовища противника, а також технічним засобам розвідки вдалося встановити склад російських груп і маршрути їхнього пересування.

"Завдяки успішній агентурній роботі, зокрема інформації, отриманій із середовища ворога, а також застосуванню технічних засобів розвідки, українські воєнні розвідники встановили склад ворожих груп і маршрути їхнього пересування", — повідомили в ГУР МО України.

На підставі отриманих даних бійці організували засідку для перехоплення російських військових. Після виявлення противника українські розвідники завдали вогневого ураження та провели зачистку місцевості. За твердженням ГУР, у результаті операції обидві групи російського спецназу були знешкоджені, а одного військовослужбовця взяли в полон.

У розвідці нагадали, що 10-та окрема гвардійська бригада спецпризначення є кадровим з’єднанням російської воєнної розвідки. Її військовослужбовці брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у російській військовій кампанії в Сирії. Присутність представників бригади на тимчасово окупованих територіях України, за даними ГУР, документували ще у 2014–2015 роках.

Також у ГУР повідомили, що загалом за період проведення операції на Запорізькому напрямку бійці "Спецпідрозділу Тимура" завдали противнику безповоротних втрат у кількості 448 осіб і взяли в полон 85 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.

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