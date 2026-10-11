Бойцы ГУР устроили засаду на российский спецназ: одного военного взяли в плен

Фото иллюстративное: ГУР

Бойцы "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Минобороны Украины заявили об обезвреживании двух групп российских спецназовцев в Запорожском направлении. Одного военнослужащего РФ взяли в плен

Об этом сообщило ГУР МО Украины, передает RegioNews .

По данным разведки, украинские бойцы провели специальную контрдиверсионную операцию против военнослужащих 10 отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В ГУР отметили, что благодаря агентурной работе, в частности информации, полученной из среды противника, а также техническим средствам разведки, удалось установить состав российских групп и маршруты их передвижения.

"Благодаря успешной агентурной работе, в частности, информации, полученной из среды врага, а также применению технических средств разведки, украинские военные разведчики установили состав вражеских групп и маршруты их передвижения", - сообщили в ГУР МО Украины.

На основании полученных данных бойцы организовали засаду по перехвату российских военных. После обнаружения противника украинские разведчики нанесли огневое поражение и произвели зачистку местности. По утверждению ГУР, в результате операции обе группы российского спецназа были обезврежены, а один военнослужащий был взят в плен.

В разведке напомнили, что 10 отдельная гвардейская бригада спецназначения является кадровым соединением российской военной разведки. Ее военнослужащие участвовали в войнах против Грузии и Украины, а также в российской военной кампании в Сирии. Присутствие представителей бригады на временно оккупированных территориях Украины, по данным ГУР, документировали еще в 2014-2015 годах.

Также в ГУР сообщили, что всего за период проведения операции на Запорожском направлении бойцы "Спецподразделения Тимура" нанесли противнику безвозвратные потери в количестве 448 человек и взяли в плен 85 российских военнослужащих.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.