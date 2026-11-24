Фото: Офіс Генерального прокурора

На Донеччині колишнього директора підрядної компанії підозрюють в ухиленні від сплати 52,6 млн грн податків. За даними слідства, підприємство отримало від Донецької обласної військової адміністрації 544 млн грн за обслуговування автомобільних доріг, однак керівник умисно занизив податкові зобов’язання

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За процесуального керівництва прокурорів колишньому директору товариства з обмеженою відповідальністю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що у 2023–2024 роках підприємство уклало з Донецькою ОДА 12 договорів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг. Загальна вартість робіт становила 544 млн грн.

Підрядник мав виконувати роботи з укріплення узбіч, фрезування асфальтобетонного покриття, розподілення протиожеледних матеріалів та інші заходи з утримання дорожньої інфраструктури.

Водночас, за версією слідства, за чотирма договорами на загальну суму понад 387 млн грн керівник компанії вніс до податкових декларацій неправдиві відомості.

Зокрема, під час звітування про фінансово-господарську діяльність він суттєво занизив або взагалі не вказав суми податку на додану вартість (ПДВ).

Унаслідок таких дій державний бюджет недоотримав 52,6 млн грн податків.

Нагадаємо, раніше голові ЦПК Віталію Шабуніну оголосили про підозру за статтями про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, а також шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Згодом в активіста проводили обшуки. Як повідомляли ЗМІ, це відбувалось у двох місцях: у військовій частині в Чугуєві Харківської області та в оселі його родини. За наявною інформацією, у нього вилучили мобільний телефон.

У травні 2026 року Віталій Шабунін заявив, що завершив службу в Збройних силах України через проблеми із зором і планує повернутися до роботи в ЦПК.