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23 липня 2026, 19:42

На Херсонщині за день через ворожі обстріли постраждало 16 мирних жителів

23 липня 2026, 19:42
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Фото: ZUMAPRESS
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На Херсонщині впродовж дня ворог застосував авіацію та дрони, унаслідок чого 16 цивільних отримали травми

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, впродовж 23 липня 2026 року російська армія продовжила систематичні обстріли території Херсонщини. Застосовувала авіацію, ствольну артилерію, мінометну зброю та дрони різних типів.

Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало 16 людей.

Зокрема, близько 10:30 ворог завдав авіаційних ударів по Херсону. У зоні ураження опинилися Корабельний та Центральний райони міста – загалом сім цивільних зазнали травм. Також є поранені внаслідок використання окупантами БпЛА – семеро в обласному центрі та двоє у Молодіжному.

У Херсоні ворожі атаки призвели до руйнувань і пошкоджень близько 35 цивільних об'єктів, серед яких приватні і багатоквартирні будинки, дитяча лікарня, заклади освіти та адміністративна будівля, готель й торговельний центр, автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, що війська РФ 23 липня атакували Херсон 10 КАБами, відомо про сімох постраждалих.

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