Російський дрон вдарив по житловому будинку в Харкові: є загиблий, поранена дитина

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Росіяни вдарили дронами по Харкову зранку 26 липня. Удар зафіксували, зокрема, у Слобідському районі

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Синєгубова, попередньо, внаслідок удару по приватному будинку в Слобідському районі загинула одна людина. Також повідомлялось, що серед поранених - дитина, хлопчик 10 років.

Згодом кількість постраждалих зрсла до дев'яти, серед яких двоє дітей. Наразі медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, зранку 26 липня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загорівся єдиний у місті Епіцентр. У мережі з'явилось відео удару.