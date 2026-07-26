Київ охопив вогонь: внаслідок нічного обстрілу загорілись будівлі

Фото: ДСНС

У ніч проти 26 липня росіяни атакували Київ. У столиці спалахнули пожежі

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Пожежі виникли у Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах столиці. У Деснянському районі згорів склад, а також 10 машин і вантажівка на парковці. У Шевченківському палала 4-поверхова відселена будівля, а в Солом'янському районі загорілось нежитлове приміщення.

Слід зазначити, що, за словами мера столиці, постраждали троє мешканців Києва. Одного з них медики госпіталізували.

Усі пожежі наразі ліквідовані.

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували FPV-дроном рейсовий автобус "Суми – Стецьківка”.