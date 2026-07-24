У Харкові ворожий дрон поцілив у легковик: загинув чоловік

Фото ілюстративне: ДСНС

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews .

За попередніми даними, російський дрон влучив у легковий автомобіль.

"Ворог вдарив по Київському району Харкова. Попередньо, російський дрон влучив у легковий автомобіль. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих. На місці працюють наші екстрені служби", — повідомив Синєгубов.

Згодом очільник ОВА уточнив, що внаслідок атаки постраждав чоловік, який перебував у важкому стані.

"Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Київський район. Стан — важкий, медики проводять реанімаційні заходи", — зазначив він.

Пізніше стало відомо, що врятувати пораненого не вдалося.

"Поранений у Київському районі чоловік, на жаль, помер у машині екстреної допомоги. Наші лікарі зробили все можливе для його порятунку, але поранення були критичними. Щирі співчуття родині і близьким загиблого", — повідомив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Київську область. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.