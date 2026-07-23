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23 липня 2026, 07:05

Понад 900 ударів по Запорізькій області: двоє людей загинули, семеро поранені

23 липня 2026, 07:05
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 913 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення.

За інформацією обласної влади, окупанти здійснили 19 авіаційних ударів.

Крім того, ворог застосував 678 безпілотників різних типів, переважно FPV-дронів. Під ударами опинилися Запоріжжя та понад 30 населених пунктів.

Також зафіксовано обстріл із реактивної системи залпового вогню по Канівському. Ще 215 артилерійських ударів російські війська завдали по 28 населених пунктах області.

Упродовж доби надійшло 78 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів та господарських споруд.

Нагадаємо, російські військові понад 40 разів атакували Нікопольський і Павлоградський райони Дніпропетровської області, поранень зазнали семеро людей. Росіяни застосували безпілотники, артилерію та авіаційну бомбу.

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