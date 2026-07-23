Ведучий Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП в Києві

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Анатолія Анатоліча, під час руху в щільному потоці автомобілів він побачив попереду машину, яка зупинилася просто посеред смуги. Можливо, машина просто заглохла, але водій не виставив аварійний знак. Ведучий не встиг вчасно перебудуватись, внаслідок чого сталась ДТП.

На щастя, ніхто не постраждав. Проте ретро-кабріолет BMW 2004 року випуску пошкодився.

"Сталась невеличка транспортна пригода. Головне – усі живі та здорові, ніхто не постраждав. Та й в автомобіля не такі серйозні пошкодження – крило і бампер. Це, до речі, за 20 років вперше когось зачепив, за 20 років за кермом. Я їхав у потоці, автомобіль з літерою У стояв у середній смузі, щось з ним сталося. Я не встиг перебудуватися. Це не кров, це фарба червоного авто", - розповів ведучий.

Довідка. Анатолій Анатоліч (Анатолій Яцечко) - український шоумен, ведучий. Багатьом українцям він відомий за проєктами "Сніданок з 1+1", "Ранок з Україною", "Голос країни". Одружений з прес-аташе Бойко Юлією. Разом вни виховують дочок Алісу (2011) і Лоліту (28.03.2013) та сина Ніла (20.07.2021).