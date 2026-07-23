Фото: Омбудсман України

Офіс Уповноваженого ВР із прав людини ініціював розслідування після заяви мешканця Івано-Франківщини про застосування до нього фізичної сили під час мобілізаційних заходів

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За словами чоловіка, двоє працівників поліції біля його будинку, не представившись і не пояснивши причин дій, застосували до нього силу. Унаслідок цього він отримав два переломи – ноги та руки.

Чоловік стверджує, що попри травми та прохання викликати швидку допомогу, його доправили до одного з ТЦК та СП Івано-Франківська. Через отримані ушкодження він не міг самостійно пересуватися, а після прибуття випав з автомобіля та близько 15 хвилин перебував на землі. За його словами, замість медичної допомоги він почув звинувачення у "симуляції".

Івано-Франківська обласна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Нагадаємо, працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смерті військовозобов'язаного, якого госпіталізували з Кременчуцького районного ТЦК та СП із тяжкими травмами.

Читайте також: