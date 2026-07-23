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23 липня 2026, 07:54

Нічний обстріл Дніпропетровщини: у кількох районах пошкоджені будинки, АЗС та авто

23 липня 2026, 07:54
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Фото: ОВА
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У ніч на 23 липня російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися чотири райони регіону

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Солонянській громаді Дніпровського району внаслідок влучання спалахнула пожежа.

На Нікопольщині під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Марганецька, Томаківська та Червоногригорівська громади – пошкоджень зазнали заправка, багатоквартирний та приватний будинки, а також автомобілі.

На Синельниківщині росіяни обстріляли Петропавлівську громаду – там пошкоджена приватна оселя.

У Криворізькому районі від атак потерпала Зеленодольська громада, де понівечені приватний будинок та автівка.

Інформації про постраждалих в районах немає.

Очільник ОВА зазначив, що сили ППО упродовж ночі збили у небі над Дніпропетровщиною 11 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 913 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення.

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