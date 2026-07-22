Понад 40 ударів по Дніпропетровщині: семеро людей поранено внаслідок ворожих атак

Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

За його словами, для атак росіяни застосували безпілотники, артилерію та авіаційну бомбу.

У Нікопольському районі ворог цілив по місту Нікополь, Марганецькій, Червоногригорівській й Покровській громадах. Пошкоджень зазнала інфраструктура, супермаркет, коледж, гаражі, приватна оселя та автомобілі.

Постраждали семеро людей. Двоє 24-річних чоловіків, а також чоловіки 22, 46, 54 і 66 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 59-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

У Павлоградському районі атак зазнала Троїцька громада, там виникла пожежа.

Нагадаємо, що впродовж 22 липня армія РФ здійснювала обстріли Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії та дронів різного типу.