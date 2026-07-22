Понад 40 ударів по Дніпропетровщині: семеро людей поранено внаслідок ворожих атак
Російські військові понад 40 разів атакували Нікопольський і Павлоградський райони Дніпропетровської області, поранень зазнали семеро людей
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, для атак росіяни застосували безпілотники, артилерію та авіаційну бомбу.
У Нікопольському районі ворог цілив по місту Нікополь, Марганецькій, Червоногригорівській й Покровській громадах. Пошкоджень зазнала інфраструктура, супермаркет, коледж, гаражі, приватна оселя та автомобілі.
Постраждали семеро людей. Двоє 24-річних чоловіків, а також чоловіки 22, 46, 54 і 66 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 59-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.
У Павлоградському районі атак зазнала Троїцька громада, там виникла пожежа.
Нагадаємо, що впродовж 22 липня армія РФ здійснювала обстріли Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії та дронів різного типу.