Борщ в Україні дешевшає: що відбувається з цінами на овочі
В Україні впали ціни на популярні овочі. Таким чином "борщовий набір" став ще дешевшим
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Білокачанна капуста впала в ціні з 20 – 25 до 18 – 25 гривень за кілограм. При цьому буряк подешевшав з 14 – 18 до 10 – 15 гривень за кілограм. Ціни на моркву впали з 28 – 30 до 22 – 28 гривень.
Ріпчаста цибуля продається у межах 16 – 20 гривень за кілограм. Огірки подешевшали з 25-40 гривень до 15-30 гривень за кілограм. При цьому помідори подорожчали до 40 – 75 гривень за кілограм проти 30 – 60 гривень раніше.
Нагадаємо, раніше в Україні продовжують падати ціни на картоплю. Причиною називають масове надходження на ринок продукції нового врожаю.
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