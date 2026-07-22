Борщ в Україні дешевшає: що відбувається з цінами на овочі

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В Україні впали ціни на популярні овочі. Таким чином "борщовий набір" став ще дешевшим

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Білокачанна капуста впала в ціні з 20 – 25 до 18 – 25 гривень за кілограм. При цьому буряк подешевшав з 14 – 18 до 10 – 15 гривень за кілограм. Ціни на моркву впали з 28 – 30 до 22 – 28 гривень.

Ріпчаста цибуля продається у межах 16 – 20 гривень за кілограм. Огірки подешевшали з 25-40 гривень до 15-30 гривень за кілограм. При цьому помідори подорожчали до 40 – 75 гривень за кілограм проти 30 – 60 гривень раніше.

Нагадаємо, раніше в Україні продовжують падати ціни на картоплю. Причиною називають масове надходження на ринок продукції нового врожаю.