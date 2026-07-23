Бачу, що велика кількість українців не розуміє чому невідомі, але дуже позитивні дрони б'ють по складах Wildberries. Ок, стисло поясню

Бачу, що велика кількість українців не розуміє чому невідомі, але дуже позитивні дрони б'ють по складах Wildberries. Ок, стисло поясню

Фото: Береза/Facebook

Декілька місяців я вказував на необхідність наносити удари по складах Wildberries. Не знаю чи то мене почули, чи то хтось сам займався моніторингом цього питання, але нарешті бачимо, що імперія Wildberries на Росії руйнується.

Що таке Wildberries для Росії і росіян? Для споживачів це найбільший маркетплейс Росії з найкращою обробкою та логістикою. Для бюджету РФ це надходження. За 2022-2023 роки сумарні податкові відрахування головної структури Wildberries (ТОВ "Вайлдберріз") до бюджету Росії перевищували 70 млрд рублів щорічно. В минулому році сума сплачених податків збільшилася майже вдвічі. Wildberries один з найбільших платників податків у країні. А ще до цієї статистики не входять податки, які зобов'язані сплачувати самі продавці (селери), тож сума надходжень до бюджету РФ значно більша. Тож, збільшується і сума, яку Кремль може витрачати на армію. Але це лише частина загальної картини.

Wildberries займає важливе місце в системі логістики та забезпечення російської армії. У них в асортименті не лише у наявності бронежилети, комплектуючи для дронів, оптоволокно чи засоби зв'язку, а й можливість швидко та оперативно доставляти це споживачу – вбивцям з армії окупантів.

А ще Wildberries – це робочі місця, можливість росіянам виплачувати кредити та Велика кількість супутних бізнесів. Тому, враховуючи все вище перелічене - руйнування складів Wildberries – це руйнування великого сегменту в російській економіці.

Ба більше того. Удари по Wildberries мають наслідки і для інших бізнесів. Після системних прильотів по складах Wildberries почала падати ціна на акції OZON. Вони впали вже майже на 9%. Всі розуміють, що OZON наступний. Тому що OZON схожий на Wildberries і живе за рахунок роботи в Росії. І вкладати гроші в ризиковий бізнес, після ситуації з Wildberries, стає менш привабливим для всіх.

До речі, оборот продажів (GMV) Ozon теж не малий. З урахуванням послуг досяг 4,16 трлн рублів у 2025 році, продемонструвавши зростання на 45% порівняно з попереднім роком. Загальна виручка групи зросла на 63%, склавши 998 млрд. рублів. За рік майданчик доставив близько 2,5 млрд замовлень. І серед них теж немала чатина – це забезпечення російської армії. Тому OZON наступний. А далі "Красное и Белое". Хоча, якщо Путін почне реальні переговори про закінчення бойових дій, то все це зупиниться. Можливості для цього у Кремля є. Залишилося, щоб з’явилося бажання.

PS. І останнє. У нас достатньо дронів для цього. Вистачить і на НПЗ, і на склади, і на інші цілі. Ракет дуже мало, а от дронів вистачає. Тому сьогодні вночі вони знову завітають до Росії.