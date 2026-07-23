У Кривому Розі під час пожежі в будинку загинуло подружжя
Смертельна пожежа сталася в Кривому Розі вночі 23 липня в Центрально-Міському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
В провулку Труща у приватному одноповерховому будинку спалахнули речі домашнього вжитку. Вогонь охопив площу 80 кв. м.
Всередині палаючої оселі рятувальники виявили двох загиблих людей. На жаль, пожежа забрала життя 87-річного чоловіка та 84-річної жінки.
Надзвичайники ліквідували пожежу. Причини та обставини виникнення займання встановлюються.
Нагадаємо, 13 липня на Київщині під час пожежі в будинку загинули двоє людей. Ймовірна причина займання – влучання блискавки.
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