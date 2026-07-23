Фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Завдяки влучній та злагодженій роботі аеророзвідників були уражені дві ворожі гармати, чотири автомобілі, чотири генератори, а також антени РЕБ та зв’язку окупантів.

Прикордонники у складі Сил оборони України системно знижують бойовий потенціал ворога.

Нагадаємо, від початку 2026 року підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили понад 1 мільйон підтверджених цілей російських військ. Найбільших результатів оператори БпЛА досягли у червні.