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23 липня 2026, 07:59

20 людей померли за рік: на Полтавщині перевірили пансіонат для переселенців

23 липня 2026, 07:59
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Фото: інтернет-видання "Полтавщина"
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Представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевірили умови проживання у прихистку для внутрішньо переміщених осіб у селі Бутова Долина Великобагачанської громади на Полтавщині

Про це інформує інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Інформацію про можливі порушення до Офісу Омбудсмана попередньо передало Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Прихисток працює у будівлі колишнього дитячого садка під управлінням благодійної організації "БФ "Дотик Турботи"", яка релокувалася із Селидового Донецької області. Наразі там проживають близько 40 людей – переважно літні переселенці та маломобільні особи.

Під час перевірки представник Омбудсмана в Полтавській області Владислав Носенко зафіксував низку порушень. За попередніми даними, у мешканців прихистку могли вилучати особисті документи та банківські картки, що обмежувало їхнє право самостійно користуватися власними коштами. Також повідомляється про вилучення телефону в одного з підопічних.

Крім того, перевірка виявила прострочені медичні препарати, відсутність укриття та облаштованих місць для харчування. Деякі мешканці повідомили про можливу ізоляцію – окремі люди зазначили, що не виходили з будівлі понад два тижні.

За інформацією Офісу Омбудсмана, протягом останнього року у цьому закладі померли близько 20 людей.

Для фіксації обставин на місце викликали поліцію. Директор прихистку прибув через п’ять годин після виклику правоохоронців.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за результатами перевірки направлено офіційні звернення до Полтавської обласної військової адміністрації та Великобагачанської громади з вимогою вжити необхідних заходів.

Нагадаємо, в Харкові викрили два псевдореабілітаційні центри, де людей із залежностями незаконно утримували, ізолювали та змушували працювати безкоштовно. Підозру повідомили шістьом особам.

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