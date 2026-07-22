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22 липня 2026, 14:18

Росіяни атакували АЗС у Харкові FPV-дроном: постраждали п'ятеро людей

22 липня 2026, 14:18
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Фото: ДСНС Харківщини
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У Харкові внаслідок атаки російського FPV-дрона по автозаправній станції постраждали п'ятеро людей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок удару загорілася паливороздавальна колонка. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

У постраждалих медики діагностували гостру реакцію на стрес. Їм надали всю необхідну допомогу.

На місці події працювали підрозділи ДСНС, Національної поліції та медики. Психологи ДСНС також надавали допомогу людям.

Нагадаємо, вранці 22 липня російські війська завдали авіаційного удару по автозаправній станції у Шосткинській громаді Сумської області. За попередньою інформацією, повідомлень про постраждалих серед населення не надходило.

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