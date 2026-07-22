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22 липня 2026, 19:56

Російські війська обстріляли Херсонщину: є загибла та 12 поранених

22 липня 2026, 19:56
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Фото: ZUMAPRESS
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Впродовж 22 липня армія РФ здійснювала обстріли Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії та дронів різного типу

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, 12 – дістали травм.

Під ранок ворог атакував у Херсоні житловий будинок – травми, несумісні з життям, отримала місцева жителька.

Також від наслідків застосування росіянами дронів в обласному центрі, Зеленівці та Нововоронцовці постраждало 12 людей. Серед поранених – співробітник поліції.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, маршрутне таксі, агротехніка, легкові автомобілі.

Нагадаємо, що російські війська 22 липня завдали удару по одному з підприємств у Запоріжжі. Унаслідок атаки постраждали троє людей — двоє чоловіків і жінка.

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