Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 23 липня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 168 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:30 сили ППО знищили або подавили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 154 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної та трьох керованих авіаційних ракет, 7 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, вночі 23 липня російські війська майже безперервно атакували Одесу. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, кілька автомобілів, офісне приміщення та скління приватних будинків.