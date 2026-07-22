Удар по Запоріжжі: троє поранених та масштабна пожежа на підприємстві
Російські війська 22 липня завдали удару по одному з підприємств у Запоріжжі. Унаслідок атаки постраждали троє людей — двоє чоловіків і жінка
Про це повідомляє МВС, передає RegioNews.
Після влучання на території підприємства виникла масштабна пожежа. Загорілися вантажні автомобілі та складське приміщення.
Попри загрозу повторних російських ударів, рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили подальшого поширення вогню.
Інформація про стан постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, що у Харкові внаслідок атаки російського FPV-дрона по автозаправній станції постраждали п'ятеро людей.
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