У Польщі жінці загрожує 7,5 року в'язниці за напад на українських підлітків

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У польській Легниці прокуратура висунула обвинувачення 26-річній жінці, яку підозрюють у нападі на двох 13-річних громадянок України через їхнє походження

Про це повідомило видання Rmf24 із посиланням на місцеву поліцію, передає RegioNews.

Жінку затримали та доставили до районної прокуратури, де їй оголосили підозру, зокрема у спричиненні тілесних ушкоджень.

За даними правоохоронців, підозрюваній загрожує до семи з половиною років позбавлення волі.

На час розслідування до неї застосували поліцейський нагляд, заборону наближатися до потерпілих, а також заборону відвідувати дитячий майданчик на вулиці Полярній у Легниці, де стався інцидент.

За словами матері постраждалих, жінка зробила дівчатам зауваження через те, що вони спілкувалися українською мовою. Згодом вона вдарила двох підлітків і хлопця, який намагався їх захистити, заявивши, що зробила це через те, що вони є українцями.

Нагадаємо, раніше в польському місті Бєльсько-Бяла чоловік ображав на трьох українських дівчат-підлітків у громадському транспорті. Правоохоронці затримали його після інциденту.