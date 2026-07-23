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23 липня 2026, 08:59

ДТП із трьома загиблими дівчатами на Львівщині: водія взяли під варту без права застави

23 липня 2026, 08:59
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Фото: поліція
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Суд обрав запобіжний захід 24-річному водієві, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію в місті Броди Золочівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На час досудового розслдіування фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб).

Нагадаємо, трагедія сталася вночі 20 липня. Молодик, перебуваючи за кермом напідпитку, вчинив ДТП, у якій загинули троє неповнолітніх пасажирок, а ще одна дівчина зазнала травм. Після аварії водій утік з місця події, однак поліцейські встановили його місце перебування та затримали.

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