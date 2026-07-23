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23 липня 2026, 01:55

Акторка Анна Саліванчук помстилась аферисту, який залишив її родину на вулиці

23 липня 2026, 01:55
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Фото з відкритих джерел
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Акторка Анна Саліванчук нещодавно стала жертвою шахрая. Виявилось, артистка не здалась і аферист поплатився за свій вчинок

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Анна Саліванчук розповідала, що стикнулась із шахраєм у Греції. Він здав їй віллу в аренду, але не повідомив про це власниці житла. В результаті їй разом із дітьми, мамою та сестрою довелось терміново їхати в інше житло, яке їм не сподобалось.

"Він нас послав в одне місце і поїхав. Я думаю, клас, але зі мною так не можна. Я перелізла через паркан будинку, де ми жили, постукалася в вікна, нікого не було. (…) За мною вибігає жіночка і каже: що ви тут робите? Я кажу, що це моя територія до 25 числа, розказала всю історію. Вона була в шоці, вибачилася за дії свого працівника і допомогла нам вирішити всю ситуацію", - розповіла акторка.

Нагадаємо, раніше акторка вперше після розлучення з колишнім чоловіком підтвердила нові стосунки.

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