Зміна головкома ЗСУ: які пастки та ризики чекають на Драпатого
Зеленський вимушено погодився. Але він ненавидить, коли хтось популярніший за нього. А новий головнокомандувач має повагу серед військових та популярність серед українців. І тому Зеленський гарантовано буде нищити цю популярність. Чим? Відповідь на поверхні – мобілізацією.
Ще до всієї цієї катавасії зі зміною уряду та протестами було ухвалено рішення про посилення мобілізації. З вересня заплановане зняття бронювання з багатьох структур, а ТЦК вже опрацьовує потенційні списки тих, хто може бути мобілізований. І це необхідність на тлі того, що в Росії буде запроваджена масова мобілізація після виборів 20 вересня. Але варто зрозуміти, що мудрий нарід пов'яже це з новим головнокомандувачем, а анонімні телеграм-канали будуть активно просувати це в інформпросторі України. Популярність нового головнокомандувача нищитимуть системно та послідовно не лише з боку Банкової. Ще треба сказати, що на кону бабло, велике бабло, а новий головнокомандувач заважатиме його пиляти. Тож гарантовано можна сказати: "доброзичливців" вистачить.
Новий головнокомандувач не зможе створити диво, бо він військовий, а не чародій. Йому потрібні будуть ресурси. І резерви – це найперший серед усіх ресурсів, але резервів немає. Але й інші ресурси будуть в обмеженій кількості. Тому, якщо в ОП захочуть створити додаткові проблеми новому головнокомандувачу, то обмежать доступ до всіх ресурсів. Можливості є. І про це не варто забувати.
І останнє. Якщо Зеленський буде, як і раніше, втручатися в керування армією, не маючи профільної освіти, досвіду та знань, то знову створить хаос. А от у цьому він дійсно талановитий. І це теж буде бити по новому головнокомандувачу.
Тому новому головнокомандувачу варто не лише бажати досягнень та вдачі, а й допомагати протидіяти тому, що буде. А в тому, що це відбувається, я впевнений на 100%.
Ну, і сподіваюся, що Михайлу Драпатому вдасться все це здолати й дати таку відсіч рашистам, щоб гідно вписати своє ім'я в історію України. Нехай у вас усе вдасться, пане новий головнокомандувачу ЗСУ!