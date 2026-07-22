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Борислав Береза український політик, громадський діяч, фігурант антикорупційних розслідувань, колишній народний депутат України VIII скликання, з кінця лютого по кінець грудня 2014 року — речник «Правого сектора». info@regionews.ua
22 липня 2026, 09:42

Зміна головкома ЗСУ: які пастки та ризики чекають на Драпатого

22 липня 2026, 09:42
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Допис, який буде непопулярним. Зеленський не хотів звільняти Сирського. Але він бачить, що його примушують до цього. Тож іде на це, але треба розуміти його наступні дії
Допис, який буде непопулярним. Зеленський не хотів звільняти Сирського. Але він бачить, що його примушують до цього. Тож іде на це, але треба розуміти його наступні дії
Михайло Драпатий. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Зеленський вимушено погодився. Але він ненавидить, коли хтось популярніший за нього. А новий головнокомандувач має повагу серед військових та популярність серед українців. І тому Зеленський гарантовано буде нищити цю популярність. Чим? Відповідь на поверхні – мобілізацією.

Ще до всієї цієї катавасії зі зміною уряду та протестами було ухвалено рішення про посилення мобілізації. З вересня заплановане зняття бронювання з багатьох структур, а ТЦК вже опрацьовує потенційні списки тих, хто може бути мобілізований. І це необхідність на тлі того, що в Росії буде запроваджена масова мобілізація після виборів 20 вересня. Але варто зрозуміти, що мудрий нарід пов'яже це з новим головнокомандувачем, а анонімні телеграм-канали будуть активно просувати це в інформпросторі України. Популярність нового головнокомандувача нищитимуть системно та послідовно не лише з боку Банкової. Ще треба сказати, що на кону бабло, велике бабло, а новий головнокомандувач заважатиме його пиляти. Тож гарантовано можна сказати: "доброзичливців" вистачить.

Новий головнокомандувач не зможе створити диво, бо він військовий, а не чародій. Йому потрібні будуть ресурси. І резерви – це найперший серед усіх ресурсів, але резервів немає. Але й інші ресурси будуть в обмеженій кількості. Тому, якщо в ОП захочуть створити додаткові проблеми новому головнокомандувачу, то обмежать доступ до всіх ресурсів. Можливості є. І про це не варто забувати.

І останнє. Якщо Зеленський буде, як і раніше, втручатися в керування армією, не маючи профільної освіти, досвіду та знань, то знову створить хаос. А от у цьому він дійсно талановитий. І це теж буде бити по новому головнокомандувачу.

Тому новому головнокомандувачу варто не лише бажати досягнень та вдачі, а й допомагати протидіяти тому, що буде. А в тому, що це відбувається, я впевнений на 100%.

Ну, і сподіваюся, що Михайлу Драпатому вдасться все це здолати й дати таку відсіч рашистам, щоб гідно вписати своє ім'я в історію України. Нехай у вас усе вдасться, пане новий головнокомандувачу ЗСУ!

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Україна війна ЗСУ головнокомандувач ЗСУ звільнення Сирський Олександр Драпатий
 
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