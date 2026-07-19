Росіяни атакували Суми авіабомбами: є загибла та поранені
Російські війська завдали чергового авіаційного удару по Сумах. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє дістали поранення
Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.
На місці ворожого удару працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби.
Правоохоронці документують наслідки російської атаки, фіксують пошкодження та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.
Нагадаємо, що унаслідок російського удару по передмістю Харкова 19 липня, за попередніми даними, загинули троє людей, ще 16 дістали поранення.
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На Рівненщині підлітки на мотоциклах влетіли у вантажівку, є постраждалі
19 липня 2026, 15:44Росія знищила завод військового спорядження UKRTAC у Києві: команда пообіцяла відбудуватися
19 липня 2026, 15:21СБУ атакувала три нафтобази у Ставропольському краї та танкер Avero: деталі спецоперації
19 липня 2026, 14:16На Рівненщині поліція встановлює обставини фатальної аварії за участю мотоцикліста
19 липня 2026, 13:45Росія вдарила по передмістю Харкова: троє загиблих, 16 поранених
19 липня 2026, 13:03Внаслідок російського авіаудару по Херсонщині загинула жінка
19 липня 2026, 12:50Удар по Ізюму: кількість постраждалих зросла до 17, серед поранених — однорічна дитина
19 липня 2026, 12:12"Кримський рубильник off": Сили безпілотних систем знеструмили 13 підстанцій та атакували флот РФ
19 липня 2026, 11:59Facebook "ліг": що відомо про ранковий збій у роботі соцмережі
19 липня 2026, 11:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі блоги »