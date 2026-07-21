На Херсонщині державі через суд повернули 10 гектарів лісу, які незаконно перевели в агроугіддя

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Про це повідомилп прокуратура у телеграм, передає RegioNews .

Суд повністю задовольнив позов прокуратури, скасувавши незаконну державну реєстрацію землі, яку у 2019 році безпідставно перевели до категорії сільськогосподарських угідь та віднесли до комунальної власності.



Прокуратурою встановлено, що ділянка фактично входить до земель державного лісового фонду, про що свідчать дані Державного земельного кадастру, матеріали лісовпорядкування та картографічні матеріали. Жодних законних рішень про вилучення цих земель з лісового фонду, зміну їх цільового призначення чи припинення права постійного користування уповноважені органи не приймали.



Землі лісового фонду за особливостями свого призначення та правового режиму не можуть використовуватися для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Незаконна зміна їх категорії створює серйозні ризики для збереження лісів та екологічної безпеки регіону.



Нагадаємо, що на Буковині викрито масштабні незаконні вирубки лісу, що сталися через службову недбалість посадовців. Загальні збитки державі становлять майже 19 млн гривень.