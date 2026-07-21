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21 липня 2026, 17:58

Ексголова Тернопільської облради перебуватиме в СІЗО до жовтня

21 липня 2026, 17:58
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Фото: ВАКС
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Вищий антикорупційний суд оприлюднив ухвалу щодо виконання вироку від 18 червня 2025 року, яким колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка засудили до дев'яти років позбавлення волі за одержання неправомірної вигоди

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС, передає RegioNews.

Суд тимчасово залишив засудженого у Київському слідчому ізоляторі до закінчення строку подання касаційної скарги.

В ухвалі зазначено, що йдеться про вирок ВАКС від 18 червня 2025 року, який Апеляційна палата 8 липня 2026 року змінила лише в частині формулювання обвинувачення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами), а в решті залишила без змін. Саме цим вироком Головка було засуджено до дев'яти років позбавлення волі.

Згідно з ухвалою, захисники засудженого просили тимчасово залишити його у слідчому ізоляторі, мотивуючи це тим, що "перебування клієнта у Києві сприятиме оперативній комунікації із захисниками та зручнішому ознайомленню з матеріалами справи".

ВАКС задовольнив клопотання та тимчасово залишив засудженого у державній установі "Київський слідчий ізолятор" до закінчення строку подання касаційної скарги - до 8 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, що раніше Апеляційна палата ВАКС скасувала 68 тисяч гривень штрафу колишньому керівнику Тернопільської облради Михайлу Головку.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про додаткову підозру колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку. Його підозрювали у незаконному зберіганні боєприпасів.

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