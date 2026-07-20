Росія завдала ракетного удару по Одесі: пошкоджено інфраструктуру
Уранці 20 липня російські війська здійснили ракетну атаку на Одесу. Внаслідок удару постраждала міська інфраструктура
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
На місці працюють екстрені та профільні служби.
Інформація щодо можливих постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.
Міська влада закликає жителів не ігнорувтати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, напередодні російська армія також завдала ракетного удару по Одесі. Постраждала одна людина. Внаслідок атаки пошкоджені автомобілі.
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