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21 липня 2026, 18:26

У Чорноморську через обстріл повністю припинили водопостачання

21 липня 2026, 18:26
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Фото ілюстративне
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У передмісті Одеси - в місті Чорноморськ - після ворожої атаки 21 липня припинено водопостачання

Про це повідомила в.о.міського голови Чорноморська Олена Шолар, передає RegioNews.

"Подача води по місту припинена внаслідок ворожого обстрілу. На даний момент зʼясовується, наскільки складна ситуація та скільки часу займе відновлення”, - написала Шолар.

Посадовиця додала, що бювети у місті працюють. Також буде організована роздача технічної води.

Нагадаємо, що росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по одеському регіону вдень 21 липня.

В центрі Одеси пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: житлові будинки та установи. Постраждали троє людей.

Також в Одеському районі внаслідок ракетного удару вибуховою хвилею пошкоджено приватний житловий будинок.

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