У Рівному чоловік обікрав їдальню колишньої: виніс кавомашину та готівку

Фото: поліція Рівненської області

У Рівному своїми протиправними діями житель обласного центру завдав збитку орієнтовно на 74 тисячі гривень. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Поліцейські попередньо встановили, що 31-річний чоловік викрав ключі від закладу у своєї колишньої співмешканки, яка там працювала.

19 липня, коли їдальня не працювала, фігурант проник до приміщення та взяв з каси 10 тисяч гривень та кавовий апарат.

Працівники карного розшуку та сектору кримінального аналізу Рівненського райуправління поліції за допомогою камер відеоспостереження, встановлених у рамках програми "Безпечне місто", розшукали жителя обласного центру в одному з хостелів.

Готівку зловмисник витратив на власні потреби, а кавомат здав у ломбард.

Слідчий затримав 31-річного рівнянина у процесуальному порядку та повідомив йому про підозру.

У скоєному фігурант зізнається. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Рівненщині поліцейські викрили чоловіка, який, за даними слідства, викрав скриньку з пожертвами для Збройних сил України біля одного із супермаркетів у Березному.