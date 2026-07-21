12:47  21 липня
У Києві військовий у СЗЧ напав з ножем на працівників АЗС
10:43  21 липня
Вибух запалу від гранати: на Чернігівщині тяжко травмувався 16-річний хлопець
01:35  21 липня
Зірка українських серіалів зізнався, скільки заробляє за один день
UA | RU
UA | RU
21 липня 2026, 17:23

На Тернопільщині судитимуть інструкторів автошколи за хабарі за екзамени на водіння

21 липня 2026, 17:23
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Тернопільської області
Читайте также
на русском языке

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області скерували до суду матеріали кримінального провадження, розпочатого за фактом отримання неправомірної вигоди. Обвинувачені – двоє інструкторів автошколи

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

За даними слідства, один із інструкторів-викладачів професійного навчального закладу, який був обізнаний із процедурою навчання, складання іспитів та отримання посвідчення, запропонував громадянину сприяння у безперешкодному складанні іспитів та отриманні відповідного документа.

За свої "послуги" хотів 10 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, для реалізації свого задуму чоловік залучив ще одного учасника. За версією слідства, той мав організувати оформлення особи на навчання в одному з приватних навчальних центрів без фактичного відвідування занять та забезпечити отримання документів про успішне завершення курсу.

Окрім цього, фігуранти пообіцяли за 450 доларів США вплинути на службових осіб територіального сервісного центру, гарантувавши успішне складання іспиту з практичного водіння на категорію "СЕ" та отримання посвідчення водія.

Фігурантів звинуватили у порушенні ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, що у Києві адвокат отримав підозру через вимагання грошей. Це сталось після того, як до нього звернулись за допомогою щодо поділу майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар Тернопільська область автошкола
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Потрапили на відео: в Івано-Франківську підлітки пошкодили орендований електросамокат
21 липня 2026, 18:58
У Києві судитимуть шахрая, який під виглядом СБУ ошукав народну артистку
21 липня 2026, 18:48
У Чорноморську через обстріл повністю припинили водопостачання
21 липня 2026, 18:26
У Харкові адвокат за 5 тисяч продав "свободу від армії"
21 липня 2026, 18:25
Ексголова Тернопільської облради перебуватиме в СІЗО до жовтня
21 липня 2026, 17:58
Робота та освіта для ухилянтів: СБУ викрила 6 схем ухилення від мобілізації
21 липня 2026, 17:55
У Рівному чоловік обікрав їдальню колишньої: виніс кавомашину та готівку
21 липня 2026, 17:40
Готував теракти у Запоріжжі: агент російського ГРУ отримав 15 років тюрми
21 липня 2026, 16:58
На Харківщині під час розмінування загинули двоє полковників-вибухотехніків
21 липня 2026, 16:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Валерій Пекар
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »