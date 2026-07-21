На Тернопільщині судитимуть інструкторів автошколи за хабарі за екзамени на водіння

Фото: поліція Тернопільської області

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області скерували до суду матеріали кримінального провадження, розпочатого за фактом отримання неправомірної вигоди. Обвинувачені – двоє інструкторів автошколи

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews .

За даними слідства, один із інструкторів-викладачів професійного навчального закладу, який був обізнаний із процедурою навчання, складання іспитів та отримання посвідчення, запропонував громадянину сприяння у безперешкодному складанні іспитів та отриманні відповідного документа.

За свої "послуги" хотів 10 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, для реалізації свого задуму чоловік залучив ще одного учасника. За версією слідства, той мав організувати оформлення особи на навчання в одному з приватних навчальних центрів без фактичного відвідування занять та забезпечити отримання документів про успішне завершення курсу.

Окрім цього, фігуранти пообіцяли за 450 доларів США вплинути на службових осіб територіального сервісного центру, гарантувавши успішне складання іспиту з практичного водіння на категорію "СЕ" та отримання посвідчення водія.

Фігурантів звинуватили у порушенні ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, що у Києві адвокат отримав підозру через вимагання грошей. Це сталось після того, як до нього звернулись за допомогою щодо поділу майна.