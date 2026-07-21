12:47  21 липня
У Києві військовий у СЗЧ напав з ножем на працівників АЗС
10:43  21 липня
Вибух запалу від гранати: на Чернігівщині тяжко травмувався 16-річний хлопець
01:35  21 липня
Зірка українських серіалів зізнався, скільки заробляє за один день
UA | RU
UA | RU
21 липня 2026, 16:58

Готував теракти у Запоріжжі: агент російського ГРУ отримав 15 років тюрми

21 липня 2026, 16:58
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який готував саморобні бомби для терактів у Запоріжжі

Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у березні 2025 року.

Як встановило розслідування, замовлення РФ виконував завербований ворогом місцевий наркозалежний. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.

В обмін на обіцянку "швидких” підробітків агент приступив до збирання саморобних вибухових пристроїв (СВП), підсилюючи їх металевими гайками і болтами для більшої уражаючої дії.

Для цього він за інструкцією рашистів придбав хімічні компоненти, будматеріали та інші складові для виробництва бомб у домашніх умовах.

Готові СВП зловмисник мав заховати у схрони на території прифронтового міста та в його околицях, а потім направити відповідні координати куратору з РФ.

Також російський спецслужбіст доручив своєму поплічнику проводити інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

Для цього зрадник розклеював по місту провокаційні листівки, спрямовані на розхитування внутрішньої обстановки на півдні України.

Під час обшуку в затриманого вилучено каністру з розчинником, інші хімічні компоненти та елементи додаткового ураження для виготовлення СВП, а також мобільні телефони для зв’язку з ворогом.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що суд призначив по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна подружжю російських агентів, які коригували ракетні удари по Одесі та передавали російській воєнній розвідці координати українських військових об'єктів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
теракт Запоріжжя ГРУ
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На Харківщині під час розмінування загинули двоє полковників-вибухотехніків
21 липня 2026, 16:49
На Херсонщині державі через суд повернули 10 гектарів лісу, які незаконно перевели в агроугіддя
21 липня 2026, 16:38
На Харківщині чоловік допомагав росіянам "не померти з голоду"
21 липня 2026, 16:35
Удар по Запоріжжю: Окупанти скинули три авіабомби на житлову забудову міста
21 липня 2026, 15:58
На Рівненщині судитимуть чоловіка за розбещення 9-річної дівчинки
21 липня 2026, 15:45
Сили Оборони знищили російський МіГ-29 на аеродромі в Курській області
21 липня 2026, 15:25
НАБУ і САП викрили схему у Нацгвардії: розкрадання на понад 150 мільйонів
21 липня 2026, 14:55
У Дніпрі побили волонтера та викрали гроші для ЗСУ
21 липня 2026, 14:25
Атака РФ на Запоріжжя: вже двоє загиблих і дев'ять поранених
21 липня 2026, 14:16
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Валерій Пекар
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »