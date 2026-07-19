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Унаслідок російського удару по передмістю Харкова 19 липня, за попередніми даними, загинули троє людей, ще 16 дістали поранення

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews .

За його словами, російські війська завдали удару по передмістю Харкова. Наразі відомо про трьох загиблих та 13 постраждалих.

На місці працюють усі екстрені служби.

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки на передмістя Харкова зросла до 16.

"Наразі до лікарень доставлені 9 постраждалих, троє - у важкому стані. Усім надається висококваліфікована медична допомога", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару 19 липня по місту Ізюм на Харківщині зросла до 17 людей.