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21 липня 2026, 16:49

На Харківщині під час розмінування загинули двоє полковників-вибухотехніків

21 липня 2026, 16:49
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Фото: поліція Харківської області
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Під час виконання службового завдання з розмінування деокупованої території Харківської області загинули двоє офіцерів Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Їхні життя обірвалися внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.

Трагедія сталася 20 липня. Загиблими є 39-річний полковник поліції Максим Мовчан — заступник начальника Департаменту вибухотехнічної служби, начальник управління застосування спеціального вибухотехнічного обладнання та роботизованих комплексів, а також 41-річний підполковник поліції Анатолій Радковський — головний спеціаліст відділу застосування роботизованих комплексів цього ж управління.

Правоохоронці отримали мінно-вибухові травми, несумісні з життям.

Максим Мовчан та Анатолій Радковський понад 20 років служили в органах внутрішніх справ і Національній поліції України. Із перших днів повномасштабного вторгнення вони виконували небезпечні завдання з розмінування деокупованих територій Київської, Харківської, Херсонської та інших областей.

У Національній поліції зазначили, що загибель офіцерів стала тяжкою втратою для всієї поліцейської родини, та висловили щирі співчуття рідним, друзям, побратимам і колегам загиблих.

Нагадаємо, що внаслідок ДТП, яка сталася 25 червня близько 13:15 на трасі Київ – Ковель – Ягодин у Вараському районі, травми дістали двоє поліцейських та 45-річний чоловік. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

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