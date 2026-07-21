На Харківщині під час розмінування загинули двоє полковників-вибухотехніків

Фото: поліція Харківської області

Під час виконання службового завдання з розмінування деокупованої території Харківської області загинули двоє офіцерів Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Їхні життя обірвалися внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.

Трагедія сталася 20 липня. Загиблими є 39-річний полковник поліції Максим Мовчан — заступник начальника Департаменту вибухотехнічної служби, начальник управління застосування спеціального вибухотехнічного обладнання та роботизованих комплексів, а також 41-річний підполковник поліції Анатолій Радковський — головний спеціаліст відділу застосування роботизованих комплексів цього ж управління.

Правоохоронці отримали мінно-вибухові травми, несумісні з життям.

Максим Мовчан та Анатолій Радковський понад 20 років служили в органах внутрішніх справ і Національній поліції України. Із перших днів повномасштабного вторгнення вони виконували небезпечні завдання з розмінування деокупованих територій Київської, Харківської, Херсонської та інших областей.

У Національній поліції зазначили, що загибель офіцерів стала тяжкою втратою для всієї поліцейської родини, та висловили щирі співчуття рідним, друзям, побратимам і колегам загиблих.

Нагадаємо, що внаслідок ДТП, яка сталася 25 червня близько 13:15 на трасі Київ – Ковель – Ягодин у Вараському районі, травми дістали двоє поліцейських та 45-річний чоловік. Постраждалих госпіталізували до лікарні.