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18 липня 2026, 13:40

Подвійний удар по Дергачах на Харківщині: постраждали п'ятеро поліцейських

18 липня 2026, 13:40
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Фото: di.gov.ua
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Російські війська вранці двічі завдали ударів по Дергачах Харківської області. Унаслідок повторної атаки постраждали п'ятеро поліцейських

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає RegioNews.

Близько 5:20 окупанти атакували приватний будинок безпілотником типу "Герань-2". Дрон не здетонував. На місце події прибули правоохоронці, щоб надати допомогу можливим постраждалим і забезпечити охорону вибухонебезпечного предмета до прибуття піротехніків.

Через три години, близько 8:20, росіяни повторно вдарили по тому самому будинку ще одним безпілотником типу "Герань-2".

П’ятеро поліцейських, які перебували поруч під час чергування, отримали акубаротравми. Наразі вони перебувають у медичному закладі, де їм надають необхідну допомогу.

Унаслідок атаки також виникла пожежа в будинку, яку ліквідували рятувальники ДСНС. Один житловий будинок повністю зруйнований, ще кілька господарських споруд пошкоджено.

Нагадаємо, вранці 18 липня російські військові атакували з безпілотника автомобіль у Корабельному районі Херсона. Внаслідок влучання БпЛА постраждали п'ятеро людей – чоловіки 48 та 45 років, жінки 37 та 52 років, а також 14-річний хлопець.

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