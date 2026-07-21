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21 липня 2026, 08:17

Другий транш МВФ для України: Фонд дозволив виплату майже $690 млн

21 липня 2026, 08:17
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд 48-місячної програми розширеного фінансування для України. Це відкриває можливість для негайного отримання другого траншу обсягом близько $690 млн

Про це повідомили у Фонді, передає RegioNews.

У МВФ зазначили, що загалом виконання Україною програми було задовільним. Усі кількісні критерії виконання станом на кінець березня були дотримані, однак частину структурних реформ реалізували із затримками.

"Органи влади погодилися на коригувальні дії та переглянули терміни ключових реформ, водночас підтверджуючи свої зобов’язання щодо виконання цілей програми у фіскальному, управлінському, антикорупційному, енергетичному та фінансовому секторах", – йдеться у повідомленні МВФ.

З урахуванням першого траншу загальний обсяг виплат за програмою EFF становитиме приблизно $2,2 млрд.

У Фонді також завершили консультації за статтею IV за 2026 рік. Вони були зосереджені на збереженні макроекономічної стабільності України під час війни та підтримці переходу країни до ринкової економіки відповідно до цілей вступу до Європейського Союзу.

Серед ключових пріоритетів МВФ назвав:

  • скорочення тіньової економіки,
  • посилення боротьби з ухиленням від сплати податків,
  • покращення інвестиційного клімату,
  • реформування державних підприємств,
  • зміцнення антикорупційних інституцій,
  • розвиток фінансового сектору.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва наголосила, що Україна продовжує демонструвати стійкість попри повномасштабну війну Росії.

Водночас МВФ погіршив оцінки економічних перспектив України через посилення атак на критичну інфраструктуру та наслідки війни. У Фонді прогнозують зростання ВВП України на рівні 1-1,6% у поточному році після 1,8% торік. Наступного року очікується прискорення економічного зростання до 3,5%.

Також МВФ прогнозує зростання інфляції в Україні до 10,5% цього року з подальшим поверненням до 8% наступного року.

У Фонді наголосили, що програма залишається повністю профінансованою завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема через фінансування від Європейського Союзу, G7 та двосторонню допомогу.

Нагадаємо, 26 лютого 2026 року Рада директорів МВФ затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США

Перші 1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету й підтримку макрофінансової стабільності.

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