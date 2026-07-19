Удар по Харкову: кількість загиблих зросла до чотирьох, медики боряться за життя поранених

Фото: прокуратура Харківської області

Росіяни вдарили по складах на Харківщині трьома ракетами типу S8000 "Бандероль", кількість загиблих внаслідок атаки зросла до чотирьох

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

Зазначається, що за даними слідства, 19 липня близько 11:00 російська армія завдала ракетного удару по передмістю Харкова. Попередньо встановлено, що ворог застосував три ракети типу S8000 "Бандероль".

Влучання зафіксовані по території поштового термінала. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа складського приміщення, також пошкоджено фасад будівлі.

Четверо людей загинули, ще 20 — постраждали.

Про збільшення кількості загиблих повідомив і глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок обстрілу в передмісті Харкова. Поранення 25-річного чоловіка виявилися надто тяжкими — лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося", - написав він.

За словами Синєгубова, наразі в медичних закладах Харкова перебувають 12 постраждалих, їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, що унаслідок російського удару по передмістю Харкова 19 липня, за попередніми даними, загинули троє людей, ще 16 дістали поранення.