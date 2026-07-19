Росіяни атакували дроном автомобіль Червоного Хреста на Запоріжжі
Російські війська атакували FPV-дроном автомобіль Червоного Хреста у Вільнянську Запорізької області
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Ворог б'є по цивільних: внаслідок атаки російського FPV-дрона загорівся автомобіль загону швидкого реагування міжнародної організації Червоний Хрест", - йдеться у повідомленні.
Наразі інформація про постраждалих не надходила, додав Федоров.
Він також поінформував, що у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ворожих атак, унаслідок яких пошкоджено 51 приватний будинок та нежитлове приміщення.
У будівлях вибиті вікна й двері, пошкоджені покрівлі, в окремих оселях - стіни.
Нагадаємо, що російські війська атакували безпілотниками пасажирський потяг у Запорізькій області.
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