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21 липня 2026, 08:27

Ворог 50 разів обстріляв Сумщину: є руйнування, серед постраждалих – четверо дітей

21 липня 2026, 08:27
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Фото: поліція
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Упродовж минулої доби окупанти здійснили 50 обстрілів по 34 населених пунктах Сумської області, застосувавши авіабомби, FPV-дрони, БпЛА, артилерію та міномети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді через влучання ворожого БпЛА поранення дістали шестеро осіб: діти віком 7, 8, 12 та 16 років, а також двоє дорослих. У місті пошкоджені два багатоквартирні будинки, приміщення торговельного центру, обладнання АЗС, авто та тролейбусна контактна мережа, знищена будівля гіпермаркету "Епіцентр".

У Середино-Будській громаді через удар дрона травмовані троє людей (53-річна жінка та чоловіки 73 і 77 років), пошкоджені два приватні будинки.

У Білопільській громаді внаслідок влучання БпЛА пошкоджені чотири будинки, поранений 88-річний чоловік.

Крім того, у Шосткинській, Великописарівській, Роменській, Зноб-Новгородській, Свеській, Краснопільській та інших громадах області пошкоджено АЗС, будинки, ресторан та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 1028 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинула одна людина, ще 16 отримали поранення.

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